Střítež – Jednou z celkem sedmnácti obcí v České republice, kde se v sobotu 26. ledna konaly dodatečné volby do zastupitelstva, je i Střítež na Bystřicku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Martinková

Tam se v „komunálkách“, které se odehrály loni v říjnu, nepovedlo sehnat dostatek zájemců o vedení obce a sestavit kandidátku. Vesnice čítající zhruba stovku obyvatel se tak ocitla pod nucenou správou, což s sebou zákonitě nese i omezení veškerých finančních prostředků na budoucí rozvoj.

O návratu obce pod místní vedení se nakonec rozhodlo usilovat celkem jedenáct nezávislých kandidátů, z nichž každý šel do voleb sám za sebe. Nejvíce, tedy 14,71 procenta z veškerých platných hlasů, obdržel Josef Chocholáč. Druhým nejúspěšnějším kandidátem v pořadí byl Vladimír Hajný, jenž získal 13,37 procenta hlasů.

Pro Radka Štourače, který stál v čele Stříteže již léta až do loňských říjnových komunálních voleb, bylo 12,57 procenta hlasů. 12,03 procenta hlasů pak obdržela Helena Chocholáčová. Posledním kandidátem, který se probojoval do pětičlenného obecního zastupitelstva, se stal Petr Janda se skóre 8,82 procenta hlasů.

"Rád bych poděkoval všem kandidátům, tedy i těm, kteří se do zastupitelstva v těchto volbách nedostali. Za jejich odvahu jít se svojí kůží na trh a ochotu odvádět v příštích letech pro Střítež práci, jež je velice náročná po všech stránkách a velmi nevděčná a v mnohém i nedoceněná. Zároveň doufám, že vítězové těchto voleb odvahu, elán a ochotu nezištně pro obec pracovat neztratí, a nezklamou tak důvěru a naděje voličů. Obec Střítež a její občané si to bezpochyby zaslouží, což dokázali velmi vysokou volební účastí, a svědčí to o jejich zodpovědnému postoji k budoucnosti obce," vyjádřil se Radek Štourač.

K dodatečným volbám se v sobotu ve Stříteži vydalo 88,89 procenta z celkem devíti desítek voličů v seznamu.