„Na Dobrobazaru nakoupíte spoustu věcí, jako je oblečení, knížky nebo desky, které se už jiným lidem nehodily a vás přitom potěší,“ popsala designová manažerka a jednatelka společnosti Plastia Lenka Novotná.

„Pro Dobrobazar uvítáme věcné dary všeho druhu. Sběr věcí probíhá až do 15. listopadu v sídle firmy v Novém Veselí. Určitě zveme všechny, kteří chtějí přispět na dobrou věc a zároveň udělat sobě nebo svým dětem radost nečekanými úlovky,“ doplnila spoluorganizátorka akce a manažerka společnosti Plastia Martina Kmentová.

Letos Dobrobazar nabízí i doprovodný program, který zahrnuje přednášku o vermikompostování, krmení ptáků či nestátním školství. Kromě přednášek bude součástí letošního Dobrobazaru i drobná výstava nejlepších výrobků, které vznikly v rámci soutěže Vraťte je do hry. Tu pořádala letos na jaře společnost Plastia ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Odborná porota hodnotila výsledky práce mladých studentů designu, kteří využili skladové zásoby firmy ke zhmotnění svých představ. „Nevyužité háčky, kartáče, fólie a nůžky se proměnily ve šperky, tašky, svítidla a vázy. Co by skončilo ve sběrném dvoře, udělá ještě velikou radost. A navíc pomůže šířit myšlenku udržitelného designu a upcyklace. Výstavu a Dobrobazar spojuje myšlenka, jak důležité je dopřát starým věcem nový život,“ upřesnila Lenka Novotná.