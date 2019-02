Do žďárských základních škol se zapsalo přes dvě stě prvňáčků

Žďár nad Sázavou – Více než dvě stovky budoucích prvňáčků se zapsalo do čtyř žďárských základních škol. „Je to letos o šest více než v loňském roce, ale to je dáno tím, že letos je méně odkladů,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Leona Fröhlichová

Do školy v Palachově ulici se zapsalo 68 dětí, takže ve školním roce 2018/2019 tam otevřou tři první třídy. Základní školu v ulici Švermova by mělo v následujícím školním roce navštěvovat rovněž 68 prvňáčků – tři třídy se otevřou přímo tam, jedna na detašovaném pracovišti v „zámecké“ škole. Na „dvojku“ v Komenského ulici 2 bylo u zápisů do prvních tříd 53 dětí, které budou v příštím školním roce rozděleny do dvou tříd. „Do základní školy Komenského 6, tedy na „trojku“, se zapsalo 40 budoucích prvňáčků, takže otevřou dvě třídy. Máme z toho radost, protože loni se tam zapsalo jenom 21 dětí,“ přiblížil Josef Klement. Hvězdou Dne Země byl velbloud Šajtan Přečíst článek › Podle jeho slov se k zápisům do prvních tří nedostavilo 28 dětí, které by měly na podzim nastoupit povinnou školní docházku. „Jejich rodiče budeme ještě obesílat, ale u přibližně třetiny z nich už víme, že nastoupí školní docházku v zahraničí,“ sdělil místostarosta. Žďár ještě čeká zápis do mateřských škol, který se ve městě uskuteční ve dnech 2. a 3. května. „Kapacita školek by měla být dostačující,“ doplnil Josef Klement.

Autor: Lenka Mašová