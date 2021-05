Více než deset tisíc úhořů říčních vysadí letos rybáři do vodní nádrže Dalešice. Moravský rybářský svaz ale hodlá úhoře usadit i v dalších rybářských revírech.

Úhoř je oblíbená ryba nejen rybářů. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Celkem jich má ve vodách Vysočiny v průběhu května a června přibýt až pětadvacet tisíc. „Bude se jednat o odkrmené úhoří jedince o velikosti do patnácti centimetrů. Úhoře vysazuje také Český rybářský svaz, například do rybářského revíru Trnava, který tvoří vodní nádrž Trnávka, a to v počtu dvou tisíc kusů. Záměrem obou rybářských svazů je zlepšení stavu populace této dravé ryby v místech jeho přirozeného výskytu,“ vysvětlil Martin Drápela z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina.