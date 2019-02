Vysočina - Meteorologové varují před intenzivním sněžením, které k úternímu večeru a v noci ještě zesílí. Do středy napadne na celém území Česka asi deseticentimetrová vrstva sněhu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Mojmír Holek

Ve vyšších polohách na severu Čech a také na Českomoravské vrchovině spadne místy až 30 centimetrů sněhu. Silný vítr bude tvořit sněhové jazyky a závěje, upozornil dnes Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ.

"Počasí u nás ovlivňuje tlaková níže nad východní Evropou," uvedli meteorologové. V průběhu dne sněžení na celém území zesílí, sníh bude padat až do středečního poledne. Výstraha platí pro Karlovarský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj, pro Vysočinu, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Při cestování by řidiči měli být zvlášť opatrní, nutné je pozorné sledování dopravního zpravodajství. Na cesty by neměli vyjíždět bez zimní výbavy, do hor je třeba přibalit i zimní řetězy.