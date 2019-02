Vídeň - Po částech opravují kulturní dům v obci Vídeň u Velkého Meziříčí.

„Byl již v nevyhovujícím stavu včetně zastaralého vybavení. Venkovní opravy, což byla výměna oken a topení, se uskutečnily již v minulých letech. Teď budeme postupně uvolňovat finanční částky z rozpočtu a investovat do obnovy interiéru,“ řekla místostarostka Vídně Jana Večeřová.

V roce 2003 byla provedena oprava kuchyně a jídelny v hodnotě 272 tisíc korun. Nová hydroizolace budovy stála obec o rok později 240 tisíc korun, polovinu této částky poskytl kraj Vysočina.

„V roce 2005 byla dokončena výměna zbývajících oken, podlah, omítek a elektroinstalace za jeden milion sto padesát dva tisíc korun,“ uvedla místostarostka s tím, že tentokrát obec obdržela stotisícovou dotaci.

O rok později byla opravena fasáda, venkovní schodiště a obložení v hodnotě jeden milion a 49 tisíc s dotací 127 tisíc korun. „Loni jsme nechali udělat stoly a letos plánujeme nakoupit židle. Ani to nebude zcela zanedbatelná částka, máme vyčleněno sto tisíc korun, “ podotkla Jana Večeřová.

Kulturní dům ve Vídni slouží mimo jiné i občanům pro rodinné oslavy. „Mohou se těšit na příjemné prostředí vonící novotou,“ poznamenala místostarostka.

První stavební práce budovy kulturního domu v obci Vídeň byly započaty v roce 1960, a to na místě bývalé obecní kovárny. Stavba nebývale rychle pokročila v období, kdy v obci propukla slintavka. Obec v té době byla na pět týdnů uzavřena a tak dělníci a řemeslníci nemohli chodit do zaměstnání. Místo do práce chodili budovat kulturní dům. 30. července 1961 byl objekt slavnostně otevřen a předán veřejnosti. Potom až do minulých let nebyly na budově provedeny žádné velké opravy.