„Nechápu, proč si nemůžu dojít koupit boty do malého obchodu, kde strávím zhruba deset minut, ale do supermarketu, který je plný lidí a ve kterém strávím více času, jít můžu,“ kroutila hlavou Martina Štěpánková.

Systému vládních nařízení nerozumí ani Marcela Slavíková z Jihlavska. „Podle mě už by se obchody měly otevřít. Stejně, když už člověk v tom obchodě je, tak nevím, proč by si tam nemohl koupit všechno. Například v obchodě s oblečením je zapáskované to pro dospělé a dětské oblečení je volně prodejné,“ řekla Slavíková.

Obchody ani služby nebudou na Vysočině otevřené ještě minimálně dva týdny. „Na jednu stranu už bych otevřela alespoň obchody, protože si myslím, že ty menší obchodníci si to fakt pohlídají. Tady v masně nebo i jinde mají na dveřích napsáno maximálně pět osob a lidé to opravdu dodržují. Na druhou stranu, když by sem měla přijít ještě větší katastrofa, tak radši ať to je tak, jak to je,“ poznamenala Lenka Musilová z Třebíče.

Změny od pondělí nastaly jen na úřadech. Například v Pelhřimově mohou lidé na městský úřad všechny všední dny.

Přestože ještě v pondělí dopoledne neměli jasno, tak ke klasickým úředním hodinám se vrací i v Havlíčkově Brodě. „Doteď jsme měli otevřeno v pondělí, ve středu a čtvrtek. Více lidí chodí na odbor dopravy a na občanky. Původně jsme ale měli jen dva dny v týdnu do 17 hodin, a to byl průšvih. Teď budeme lidem k dispozici pět dní v týdnu, takže to bude ideální situace,“ pochvalovala si změnu mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

K běžným úředním hodinám přejdou na jihlavském magistrátu nejspíš až ve středu. Kvůli koronaviru mají totiž málo personálu. „Pořád nás bude omezené množství, ale budeme se už snažit maximálně obsluhovat klienty na všech odděleních. Všechna oddělení tedy od středy pojedou od 8 do 17 hodin,“ informoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Podle jeho slov je ale i tak lepší si na úřad předem zatelefonovat. „Doporučujeme zkusit zjistit, jestli se to dá vyřídit po telefonu nebo přes email. Nejlepší je objednat se prostřednictvím objednávkového systému. I formuláře můžeme poslat emailem. Ten pak stačí vyplnit a dá se i bezkontaktně odevzdat do boxů, které budou u všech vstupů na radnici,“ doplnil Radovan Daněk s tím, že od příštího týdne navíc plánují otevřít i vchod z Masarykova náměstí.

Na jihlavském magistrátu se teď ale často potýkají s opačnou variantou. „Lidé si sem chodí popovídat, jestli se nepokácí támhle někde borovička nebo si přijdou popovídat a v rámci toho si vyzvednou sáčky na psí exkrementy. Apelujeme tedy na lidi, aby k nám na úřad přicházeli řešit zásadní věci,“ poukázal na aktuální problém Daněk.