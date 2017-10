Do novostavby dětského pavilonu vestaví historický kámen

Nové Město na Moravě – Na historický základní kámen nového dětského pavilonu včera poklepali v novoměstské nemocnici. Předcházelo tomu zbourání více než půl století starého a již technicky nevyhovujícího dětského oddělení, které proběhlo přes prázdniny, poté následovaly zemní úpravy.

Základní kámen je zajímavý zejména tím, že je to jeden z těch, které byly jako první přivezeny na budoucí staveniště novoměstské nemocnice. Jeden z nich pak v roce 1938 posloužil jako základní při zahájení stavby v té době jednoho z nejmodernějších zdravotnických zařízení na Moravě.

„Na konci roku 1937 přivezl sedlák z Petrovic Josef Musil koňským povozem první fůru kamene na stavbu nemocnice. Kámen pocházel z lomu u Radňovic a formané z celého okolí Nového Města se pro něj v průběhu stavby nemocnice ještě mnohokrát otočili. Pár kamenů po dokončení stavby zůstalo zakomponováno do nemocničního parku. Při poslední úpravě parku pak dělníci několik kamenů z parku vyřadili a jeden z nich nyní symbolicky propojí nadcházející osmdesáté výročí zahájení stavby nemocnice s budováním nového dětského pavilonu,“ popsal mluvčí novoměstské nemocnice Petr Hladík. Kámen z dnes již zaniklého lomu Mařatka tak čekal skoro osm desítek let, aby byl uložen do základů moderního dětského oddělení, které bude dokončeno v závěru roku 2018.

Nová budova za 71,6 milionu korun bez DPH, které uhradí Kraj Vysočina, zahrne celkem 33 lůžek, z toho tři lůžka budou vyčleněna pro intermediální péči. Kapacita se tak zvětší oproti stávajícímu dětskému oddělení o pět míst. V pavilonu budou umístěny všechny odborné ambulance a rovněž i zázemí pro děti a rodinný doprovod.

„Rychlý rozvoj medicíny, zkvalitňování diagnostických oborů a rozvoj zdravotnických služeb klade velké nároky na odpovídající prostorové zázemí a přístrojové vybavení zdravotnických zařízení. Kraj Vysočina investuje nemalé finanční prostředky do krajských nemocnic, které zřizuje, to vše s maximálním využitím evropských fondů. Pouze moderní budovy a kvalitní přístroje však nestačí, klíčovou roli hraje v každé nemocnici zdravotnický personál. A právě o jeho stabilizaci se snažíme náborovými příspěvky pro lékaře a sestry i stipendijním programem pro mediky,“ připomněl vysočinský hejtman Jiří Běhounek.