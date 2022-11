Náměstím se line „Purpura na plotně voní“, lidé postávají u stolků a popíjejí punč. Někteří zvědavě okukují, co se děje za hrazením asi dvacet metrů od nich. Malá Anežka zde se svou starší sestrou Julinkou zkouší bruslit. Tedy bruslit – spíše se drží mantinelů a opatrně našlapuje na vratkých bruslích. „Mami, ono to neklouže. Ono to duní!“ volá překvapeně na maminku.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Velké Meziříčí má jako jedno z mála měst na Vysočině veřejnou venkovní plochu na bruslení. Nutno podotknout, že nikoli ledovou a že Julinčina slova jsou zcela na místě. Plocha je ze zvláštního plastu. Na omak sice studeného, ale led to není. A když se na ní bruslař odráží, opravdu se ozývá lehké dunění.

„Nevadí, že to není skutečný led. Holky se vyřádí i tak. A vlastně je dobře, že jsme tu teď samy. Plocha je malá. Byla tady i v minulém roce, a když se na ní klouzalo deset dětí, už se navzájem pletly do cesty,“ hodnotí Julinčina maminka, paní Lucie.

Bruslařská plocha je součástí adventního náměstí. Velkomeziříčští si s příchodem předvánočního veselí o den pospíšili, otevřeli ji společně s vánočním trhem den před první adventní nedělí. Je ale pravda, že v sobotu odpoledne tu příliš živo není. „Podle mě zde na to lidi nejsou moc zvyklí. Vánoční trhy tu dřív nebývaly, a tak možná nevědí, co od nich čekat. Já mám v Meziříčí bistro U Áji a tam chodí. Snad se tedy naučí chodit i na vánoční trhy,“ zamýšlí se Anna Casková, která zde prodává svařák a palačinky.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Naproti ní mají stánek manželé Bednaříkovi. Ti ale lidem nenabízejí žádné pochutiny, jejich sortimentem jsou dřevěné vánoční dekorace. „Přijeli jsme až z Valašského Meziříčí. Je fakt, že je to zde zatím celkem mrtvé, ale věřím, že se to tu rozběhne v neděli. To se tu rozsvítí výzdoba a bude kulturní program. Tak snad přijde hodně lidí,“ vzhlíží k zítřku Renata Bednaříková. „Bylo by to fajn, protože my sem přijeli jen na tento víkend,“ vysvětluje.

To lze chápat jako vzkaz místním – když už Bednaříkovi zdolali takový lán světa z Valašského do Velkého Meziříčí, měli by to ctění občané velkomeziříčští ocenit.

Což se děje vzápětí, protože mladou bruslařku Julinku mezitím klouzání po umělé ploše přestalo bavit, a tak sundala brusle a nyní obchází stánky. Zastavuje se i u Bednaříků a se zájmem si prohlíží dovedně zhotovené dřevěné výrobky. Nakonec se pro jeden rozhoduje. „Stojí třicet korun,“ říká jí Renata Bednaříková a malá zákaznice jí na pult sype hrst drobných. Vychází to tak tak, ale nakonec se požadované částky dopočítají.

A co Julinka koupila? Vyřezaný nápis „Krásné Vánoce“. Jako by si i ona všimla, že dnešním dnem se cosi změnilo. Že do Velkého Meziříčí, ale i na celou Vysočinu vstoupil předvánoční čas plný pohody a veselí, který za měsíc vyvrcholí příchodem Ježíška.