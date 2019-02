Do lesů teď nechoďte, varují lesníci

Žďársko - Zákaz vstupu veřejnosti do lesů vydal včera Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou. A to s platností do konce října.

Desítky stromů strhla bouře například v okolí Vojnova Městce. | Foto: SDH Vojnův Městec

Omezení se týká dvou oblastí. Jednou z nich jsou lesy u obcí Vepřová, Radostín, Račín, Velká Losenice, Škrdlovice, Karlov a Polnička. Druhou lesy v okolí Herálce a Svratky. „Lidem hrozí v lesích opravdu vážné nebezpečí. Kromě hmotných škod i vážné úrazy, které mohou mít smrtelné následky, proto apelujeme na zodpovědnost občanů, aby zákaz dodržovali. Stromy mají narušenou statiku, takže zdánlivě vypadají v pořádku, ale z ničeho nic mohou spadnout," řekl Jaroslav Doubek z odboru životního prostředí. Silný vítr a déšť zničily jenom na Žďársku 90 tisíc kubíků dřeva. Obzvlášť velké ztráty utrpěly lesy Kinských. Podle lesního rady Miroslava Matouška zdevastovala bouře 40 tisíc kubíků dřeva, což je zhruba roční těžba. „Za posledních dvacet let nepamatuji, že bychom měli větší škody než teď," řekl Matoušek a dodal, že by vřele uvítal, kdyby lidé upustili od výletů do lesů a nekomplikovali tak lesákům práci s odklízením problematických stromů. V obecních lesích Herálce na Žďársku padlo množství stromů odpovídající polovině obvyklé roční těžby. Důsledky pondělního počasí se nevyhnuly ani Lesnímu družstvu obcí Přibyslav. „Škody odhaduji asi na deset až jedenáct tisíc kubíků dřeva, což je určitě v porovnání s posledními roky dost. Ale orkán Kyrill před šesti lety byl ještě ničivější," uvedl ředitel Jiří Svoboda. Situace v lesích je teď podle něj nebezpečná nejen pro houbaře a lidi na procházkách, ale i pro dřevaře, kteří musí spoušť po bouři uklidit. I proto nasadilo družstvo na odstranění škod těžební stroje, které by měly práci urychlit. Vliv na cenu dřeva by ale poničení lesů mít nemělo. Ta se totiž odvíjí od situace v celé České republice a například přibyslavské lesní družstvo má ceny nasmlouvané na celé čtvrtletí. Jejich stoupání tedy podle Jiřího Svobody minimálně po další dva měsíce nehrozí. Pokud si někdo i přes zákaz vyrazí na houby do vybraných území, hrozí mu pokuta až do výše 100 tisíc korun. Na dodržování vyhlášky dohlíží státní správa lesů a lesní stráž. Stovky stromů byly poškozeny i v parcích, zahradách a u silnic. Krajští silničáři kvůli jejich odstraňování pro nejbližší dny přerušili práce na běžných opravách vozovek. Vyvrácené stromy ještě sčítají. Do včerejšího rána jich zaevidovali 130. Kmeny provizorně stažené z komunikací musí v nejbližších dnech rozřezat a odvést. „Někde je uražená půlka stromu a zůstal pahýl, i ten se musí vyřezat," podotkl náměstek správy František Kavina. MARKÉTA ČERNÁ

Autor: Redakce