Sraz účastníků je v sobotu 3. srpna, prezentace se uskuteční v 9 hodin. Úderem jedenácté hodiny pak všichni účastníci své stroje nastartují a vyrazí na spanilou jízdu. „Vloni jsme jeli směrem na Kameničky a Hlinsko, ale letos je tam uzavírka. Takže s největší pravděpodobností zvolíme další z našich tradičních tras a pojedeme na Herálec, Kadov, Sněžné, Milovy a zpět do Chlumětína,“ prozradil trasu, na které mohou lidé v sobotu kolonu babet zahlédnout, Jiří Horák.

Spanilou jízdou ale Babetta Free Style ani zdaleka nekončí. Naopak, je to teprve začátek. Všichni se pak sejdou na chlumětínském výletišti, kde bude akce pokračovat v podstatě až do brzkého nedělního rána. „Čekají nás soutěže, jako je například slalom, sprint a jízda zručnosti na babetách, pití piva na čas, páka a podobně. Vítěz se může těšit na hlavní cenu, kterou je babeta nebo na druhou cenu, tou je týdenní zájezd do Itálie. A večer pak vypukne taneční zábava, připraveny jsou hned dvě kapely,“ řekl Jiří Horák.