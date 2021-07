Zmíněný Hachla neměl daleko k žádnému darebáctví. Jeho krádeže a loupeže v Bobrůvce a jejím okolí se staly pověstnými. „Za pruského tažení roku 1866 se vojáci s koňmi utábořili v Ostrově. Hachla se svým kumpánem Flanderou se smluvili, že jim v noci ukradnou pár koní,“ začala s popisem jednoho z příběhů starostka Bobrůvky Alena Němcová.

Oba výtečníci pak prý podplatili jednoho z vojáků, aby jim nechal otevřená vrata hostince, kde byli ubytovaní důstojníci a kde měli koně. „Voják ale nakonec dostal strach a všechno důstojníkům vyzradil. Ti si pak na oba zloděje počíhali, a když se po půlnoci vplížili do hostince, tak Hachlu chytili,“ pokračovala Alena Němcová.

Flanderovi se tehdy podařilo utéct. Hachla měl ale mnohem méně štěstí. Vojáci ho přivázali za koně a smykem ho tahali cestou necestou. „Až když už byl Hachla polomrtvý, odvázali ho a hodili za plot. Ležel tam asi dva dny. Nakonec se z toho ale vylízal a netrvalo dlouho a začal se svými společníky loupit a krást znovu," dokončila místostarostka Bobrůvky Martina Bartošková.

To ale není jediný příběh, který se o Hachlovi v Bobrůvce dodnes vypráví. Další historku o jeho skutcích potvrzuje smírčí kámen, který dodnes stojí v místě, kde se událost stala. „Bylo to v roce 1878 na lesní cestě z Bobrůvky do Skleného. Hachla se tam potkal s nadlesním Patevítem a chtěl po něm peníze. Nadlesní sáhl do kapsy, ale namísto peněz vytáhl nůž. Tím bodl Hachlu do břicha,“ řekla Martina Bartošková.

Hachla prý ještě stačil popadnout hůl a nadlesního s ní několikrát pořádně přetáhnout. Ten rány holí nepřežil, padl na místě mrtev. Zraněný Hachla se s vyhřezlými vnitřnostmi vydal do Bobrůvky. „Můj pra pra praděda byl tehdy starostou. A babička nám vyprávěla, že právě k němu přišel Hachla s propíchnutým břichem. Střeva při tom držel v náručí. Pak se svalil na otep slámy a tam umřel,“ dokončila Alena Němcová.

Na místě střetu zloděje koní s nadlesním stojí dodnes němý svědek této krvavé události - tesaný kámen s křížkem a letopočtem.