Dlouho očekávanou halu dostanou sportovci na podzim

Novoměstští sportovci mají letos pádný důvod k radosti. V září jim totiž bude k užívání slavnostně předána nová sportovní hala. Čekali na ni padesát let. „Je to pro nás skvělá zpráva, moc se na to těšíme. Dlouho jsme na novou sportovní halu čekali,“ nechal se slyšet trenér novoměstského atletického oddílu Petr Hubáček.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal