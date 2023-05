„V době covidu jsem chtěl něco udělat pro své okolí. Trávil jsem více času doma a napadlo mě, že by bylo dobré vysadit nějaké stromy. A tak jsem se do toho s kamarády pustil. Dva stromy pak sice někdo zlomil u koruny, to nás ale neodradilo,“ říká student brněnské Masarykovy univerzity.