Žďár nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Netradiční školní den zažily děti ze žďárské školy Na Radosti. Zavítaly do místní pobočky automatizační firmy ICE Industrial Services, kde se s nimi setkal generální ředitel společnosti a žďárský rodák Tomáš Vránek společně s dalšími lidmi z firmy a představili jim zajímavou aktivitu.

Sedmáky provedli hrou za použití stavebnice LEGO, kterou využívají pro interní školení agilního projektového řízení. Děti si během ní mohly vyzkoušet, jaké je to být inženýry, co znamená práce s dodavateli a jaká jsou základní pravidla finančního řízení projektu. „Děti si při hře mohly „osahat“, jaké je to vést projekty. Na vlastní kůži si prožily, co všechno si musí pohlídat, aby byl projekt úspěšný a neskončil finanční ztrátou. A to vše ve hře, kde mají za úkol postavit a klientovi předat automatickou linku. Toto školení u nás absolvuje každý nováček, nehledě na svou pozici nebo zkušenosti. Osvědčil se nám systém, kdy každý člen týmu rozumí tomu, co vedení projektu po technické, obchodní i finanční stránce obnáší,” přiblížil Tomáš Vránek.



Nová zkušenost podaná zábavnou formou může školáky motivovat při výběru střední školy ke studiu technických oborů. „U nás bychom je pak určitě brali všemi deseti. Škola Na Radosti je sama o sobě postavena na projektovém vzdělávání a vedení dětí k samostatnosti a velké svobodě i zodpovědnosti za vlastní výsledky, čímž je podobná našemu stylu řízení podniku,” podotkl ředitel.