Zároveň připomněl, že u Humpolce je od loňského roku detašované pracoviště zimní údržby, díky kterému jsou dojezdové časy vozidel údržby o polovinu kratší. „Doba objezdu mezi 93 a 82 kilometrem D1 trvá přibližně 45 minut, mezi 63 a 82 kilometrem přibližně jednu hodinu,“ informoval Veselý.

Situace na konci prosince ale byla podle něj extrémní, sněhu napadlo až 45 centimetrů, byl mokrý a těžký, vše komplikovaly spadlé stromy a nákladní vozy blokující silnice.

Těsně před Vánoci totiž jezdilo nákladních aut hodně, na některých místech stály až čtyři kamiony vedle sebe a zablokovaly osobní auta, která by jinak mohla projet.

„Pokud by se řidiči již stojících kamionů nepokoušeli objíždět za každou cenu, osobní vozidla i sypače by mohly projíždět a provést údržbu rychlého pruhu s podsypáním pruhu pomalého,“ zmínil Veselý. Spořádaní řidiči nákladních vozů ale podobnou kritiku neslyší vůbec rádi.

V koloně uvízly i sypače

Hampl nemohl uvěřit informaci, že se vozidla údržby podařilo dostat na místo komplikací až hodinu před půlnocí, když provoz stál od brzkého odpoledne. ŘSD má opět vysvětlení.

„Čas pro zásah nebylo možné za daných okolností zkrátit, vozidla Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) Velký Beranov musela zajišťovat sjízdnost svého úseku a po jejím zajištění přijela k zásahu na úseku SSÚD Bernartice na 83. kilometru, protože sypače SSÚD Bernartice se na místo ve směru od Prahy nemohly dostat v důsledku uvíznutí v koloně,“ popsal Veselý.

Zchátralý most na D1 u Řehořova půjde k zemi v lednu, zastaví provoz na dálnici

V poslední řadě pak Hampl zmínil, že za celý deset hodin nezafungoval žádný systém pomoci lidem uvězněným v autech. Připomněl, že lidé potřebovali na WC a v daném místě je u dálnice plot proti vbíhání zvěře na dálnici, dále jim docházely zásoby pití, později také jídla. A také pohonných hmot, museli proto hospodařit s teplem. Pro staré nebo nemocné lidi mohly tyto podmínky až ohrožovat život, je přesvědčený Hampl.

Ptá se, proč nešlo odstavit levý pruh v protisměru a v něm poslat na místo pomoc, tedy hasiče nebo vojáky s teplými tekutinami, léky nebo přímo evakuovat posádky aut do tepla, do sokolovny nebo tělocvičny poblíž dálnice.

- kvůli počasí se provoz na dálnici zastavil v sobotu 23. prosince odpoledne - na dvaaosmdesátém kilometru u Humpolce ve směru na Brno byla některá auta odstavená mnoho hodin - policie dostala na místo sypače z protisměru až po jedenácté večer, kamion přitom museli hasiči na krajnici posouvat pomocí jeřábu

Vyhradit levý pruh dálnice z protisměru pro pomoc by podle mluvčí vysočinských policistů Dany Čírtkové teoreticky šlo, je ale potřeba tento úsek úplně vyčistit.

„Znamená to zastavit provoz na D1 a vybraném nájezdu a sjezdu, pak zajistit, aby z daného úseku odjela všechna vozidla, aby nemohla na D1 najíždět auta z přilehlých parkovišť a odpočívek u D1 v daném úseku a pak by teoreticky mohla do místa přijet pomoc z protisměru,“ popsala s tím, že v tomto případě by policisté pouze poskytli součinnost, nikoliv pomoc samotnou.

MAPA: Na jihlavské části dálnice D1 začíná zákaz předjíždění kamionů

Mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová ale tuto možnost vidí jako svým způsobem zbytečnou. „Pokud bychom přijali teorii, že z levého pruhu budou hasiči zajišťovat humanitární pomoc a evakuaci, pak je otázka, proč tím levým pruhem rovnou neumožnit řízený, selektivní průjezd z kolony těch osobní vozidel a autobusů,“ uvažovala nahlas.

Aktuální dopravní situaci na D1 sledujte ZDE

A právě to by podle Hampla bylo dobré řešení. Svodidla uprostřed dálnice ale není dle ŘSD možné rozebrat tak, aby se auta mohla otočit do protisměru a odjet.

Přejezdové pásy byly zapadané sněhem, takový manévr navíc vyžaduje uzavřít jízdní pás, do kterého by se přejíždělo. „Tato varianta se provádí za běžných podmínek v létě pouze velice výjimečně. V zimě je prakticky neproveditelná a to s ohledem na bezpečnost pracovníků i silničního provozu,“ vysvětlil Veselý.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Rozebrat či rozřezat svodidla je nereálné i podle Čírtkové. V situacích, kdy je průjezd omezený, ale možný, policisté z kolony v daném směru postupně „vytahují“ osobní auta a nechávají je pokračovat, kamiony ale zůstávají stát. Tato praxe ale tentokrát možná nebyla.

Jsou potřeba další opatření

Václav Hampl také zmínil, že v zahraničí jsou dálnice vystaveny i horšímu počasí, přesto neslýchá o tom, že by tam doprava stála i několik hodin.

Jiří Veselý z ŘSD na to odpověděl, že problém přináší krátkodobé a velmi intenzivní sněžení v kombinaci s intenzivní dopravou. „V zahraničí často dochází k úplnému zastavení dálnice policií i na několik hodin, kdy probíhá zimní údržba tohoto úseku a až po úplném odklizení sněhu a dokončení zásahu je dálnice znovu otevřena pro bezpečný průjezd,“ sdělil Veselý.

Připomněl, že například v roce 2022 byla v Německu takto uzavřena dálnice do Drážďan na více než deset hodin, což v Česku vytvořilo kolonu přes čtyřicet kilometrů dlouhou. To sice na kopcovitém úseku dálnice v kritickém místě praktikovat nelze, ŘSD se však touto variantou zabývá.

MAPA: Na části dálnice začíná zákaz předjíždění kamionů. Platí i u Meziříčí

Na základě událostí z konce loňského roku každopádně ŘSD hledá způsob, jak zimní údržbu kritického úseku zdokonalit. Prověří mimo jiné možnosti, jak by mohla osobní auta nouzově sjet z dálnice v zimním období. Prozatím navýšilo počet zaměstnanců i vozidel pro zimní údržbu.

Čírtková pak dodala, že policie po kalamitě využila světelných tabulí a snížila nejvyšší povolenou rychlost. Není to přitom vše, co může pro snížení rizika udělat.

„Policie může nekompromisně postihovat všechny řidiče, kteří porušují zákon - ty, kteří nevytvářejí záchranářskou uličku, řidiče kamionů, kteří předjíždějí v místech, kde je to zakázané, řidiče kamionů, kteří odstaví svá vozidla mimo vyhrazené parkoviště i řidiče kamionů, kteří blokují v daném směru levý jízdní pruh,“ vyjmenovala závěrem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Zmatený pes pobíhal po dálnici D1. Řidiči prudce brzdili a vznikaly kolony

Zdroj: poskytl David Pícha