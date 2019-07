Větší děti si samy mažou chléb a pečivo při svačině, nalévají si polévku a všechny děti se učily říct si o tolik jídla, kolik snědí. Abychom jídlo zbytečně nevyhazovali, udělali jsme si hodnocení se smajlíky, a to nás motivuje jídlo dojídat, aby těch usměvavých smajlíků bylo co nejvíce.

Děti velice zaujalo téma fair-trade výrobků. Proto jsme zhlédli zajímavý dokument o těchto výrobcích, podívali jsme se, jak vypadá kakaovník a kávovník, a jak se plody sbírají. Začali jsme zjišťovat, kde se tyto výrobky v našem městě dají koupit a ochutnali jsme ve školce výbornou fairtradovou čokoládu. Začali jsme do školky nosit obaly těchto výrobků.

V květnu jsme na naší zahradě uspořádali fair-trade piknik. Děti připravily v obou třídách pohoštění, rodiče a prarodiče přinesli plné piknikové koše. Po společném zahájení jsme se pustili do výborných dobrot, vzájemně jsme se navštěvovali na dekách a povídali jsme si. Děti daly ochutnat rodičům dobroty, které připravily. Dle zájmu si mohli účastníci pikniku pomalovat papírový talíř, promasírovat si bosé nohy v písku či se nechat osvěžit ostřikovačem a zadovádět si.



V červnu jsme se s naším Ekotýmem sešli, abychom vytvořili Ekokodex k tématu jídla. Děkuji všem rodičům a dětem z Ekotýmu, že jsou ochotni chodit na schůzky, společně s dětmi vymýšlet, co zlepšit, a zapojit se tím do života školky.

JANA PÍBILOVÁ, autorka je učitelkou v MŠ Vysočánek