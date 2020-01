Dvě bystřické trafostanice v jarních měsících vyzdobí svými obrázky školáci z výtvarného oboru tamní základní umělecké školy.

Trafostanice jsou častým terčem vandalů (ilustrační foto). | Foto: Deník / Milan Kilián

„Půjde o trafostanice v sídlišti naproti gymnáziu a u koupaliště. Obrázky dětí, tématicky zaměřené, by na nich měly být do konce školního roku. Ještě předtím v jarních měsících E.ON obě trafostanice, které už vypadají dost omšele, opraví a připraví, než na ně přijdou dětské obrázky. Bude to v podstatě forma revitalizace vzhledu obou zařízení,“ informoval o záměru starosta Bystrice nad Pernštejnem Karel Pačiska.