/VIDEO/ Já, já , já, natahovaly ruce nad hlavu děti seřazené pod žďárským regionálním muzeem. Jejich společná hodinka s historikem právě začala a on hledal mezi druháky ze Základní školy Švermova své první asistenty.

Druháci ze žďárské Základní školy Švermova si svůj den užili. | Video: Deník/Helena Zelená Křížová

Svátek dětí oslavili ve Žďáře nad Sázavou ve velkém stylu. Školáci poznali, co je to hanba a vyzkoušeli si šlechtický límec a klobouk a taky slasti a strasti někdejšího bydlení. „Ukázali jsme jim, jak bydleli chudí a jak bohatí, jak byli velcí, co jedli, jak fungovala brána a mnoho dalšího,“ popsal historik Miloslav Lopaur.