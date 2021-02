„Oslovili jsme fotografa a textaře Vojtěcha Zikmunda z Nového Města na Moravě. Na základě jeho článku o vodě živé jsme vymysleli soutěž pro děti na stejné téma. Děti měly nakreslit vodu tak, jak je jim blízká,“ uvedla Jitka Zelená, manažerka místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Do soutěže se přihlásilo sto dvacet dětí ze sedmi základních a mateřských škol Bystřicka. „Vítěze měl vybrat Vojtěch Zikmund. Ten nakonec naznal, že všechny obrázky jsou tak krásné a děti do nich vložily tolik nadšení a lásky, že je musí odměnit všechny. Všichni účastníci soutěže od něj tedy dostali osobní poděkování. A my jsme všem zúčastněným školkám a školám darovali akvárium na živou vodu. Aby měly děti pěknou vzpomínku,“ uzavřela Jitka Zelená.