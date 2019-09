Děti se přišly rozloučit s prázdninami, potkat se se svými vrstevníky, projet se na řece Sázavě díky Přístavu Vodních skautů, zažít adrenalinový výstup na horolezeckou stěnu nebo procvičit své znalosti u stánku Besipu. Dále na ně čekalo malování na obličej, výroba pěnových zvířátek od firmy Vylen, zdobení a výpal keramiky technologií Raku či obří bubliny.

Patronkou letošního ročníku byla žďárská rodačka, herečka a muzikantka Erika Stárková, která se během akce setkala s účastníky hovořila o svých plánech do budoucna, ale také o problematice sociálních sítí. „Jsou dobrým nástrojem, díky němuž snadněji a rychleji komunikujeme, nabízí nám poznávat celý svět nebo prostor pro seberealizaci. Na druhou strany musíme všichni přemýšlet, co na ně dávat, co sdílet, lajknout,“ přidala Erika Stárková svůj pohled na tuto problematiku. Ocenila, že na dnešní akci se mohou rodiče dozvědět o možných rizicích a nástrahách spojených s používáním on-line prostoru.

Rodiče si mohli během dne vyslechnout několik zajímavých přednášek odborného garanta akce Petra Šmída. „Neodsuzujme děti, ale zkusme si k nim najít nenásilnou formou cestu. Naučme se s nimi komunikovat a porozumět on-line světu, ve kterém se pohybují jako ryby ve vodě,“ radil rodičům dlouholetý odborník v oblasti primární prevence Petr Šmíd.

„Celá akce by se neobešla bez práce celé řady dobrovolníků, ať už z řad rodinných příslušníků, přátel nebo z dobrovolnického centra Kambala. Jejich nasazení a podpory si velmi vážíme,“ uvedla Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence Spektrum a duše celé akce.

Autor: Alena Velechovská