Padá mi pořád internet a snažím se dát dětem učivo na zítra na web, líčila v pondělí odpoledne ředitelka malotřídky v Radňovicích na Žďársku Iva Jínková. Musí se věnovat dětem ve škole i těm doma u počítačů, navíc funguje družina a její kolegyně se kromě výuky ve škole musí starat o vlastní děti, které mají distanční výuku.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Učitelky tak pendlují mezi školou a dětmi, které mají doma. Celý den až do odpoledne. „Je tři čtvrtě na čtyři, my jsme tady úplně všechny a zdaleka to nevypadá, že bychom odcházely domů,“ povzdechla si ředitelka.