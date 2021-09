Začíná vám nová školní etapa, i některým rodičům. A mě taky. Jsme tady všichni noví. Tak vítá prvňáčky Dagmar Štěpánková v 1. A na jihlavské ZŠ TGM. Následně se ptá, kdo se těšil a téměř všechny ruce míří vzhůru.

Na otázku, jak se škola jmenuje, děti bezelstně odpovídají, že masaryčka. „Já tady nemám co učit. Ráda jsem vás poznala a jdu domů,“ odpoví pak se smíchem kantorka poté, co děti vyjmenují všechna roční období. První školní den zkrátka probíhá v uvolněné atmosféře. Následně děti otevírají kufříky, které mají před sebou a díky otevřeným dveřím je přes zástup rodičů vidět stejná situace i ve vedlejším „béčku“.

Paní učitelka dál vede s dětmi uvolněný hovor, který prokládá důležitými informacemi pro rodiče. „Zítra dětem dejte svačinu, pití, přezůvky a zámek s klíčem ke skříňce v šatně,“ jmenuje například. Pak rozdá čipy, pár dětí dostane i ISIC kartu a následně jdou rodiče ven ze třídy, paní učitelka chce být s dětmi sama. „Dcerka Alice se těšila moc, testování bude úplně v pořádku. Není to nic, co by člověka omezovalo. Aspoň já si to myslím,“ hodnotí během čekání jeden z rodičů Lukáš Diviš.

Na ulici přitom panuje čilý dopravní ruch, ačkoliv už není takový jako v půl osmé, kdy se škola odemykala. I když dopravní podnik nabízí jízdné pro děti jen za dvě koruny denně, minimálně v první školní den veze své potomky do školy snad každý rodič. Se situací pomáhají policisté, kteří hlídají u přechodů. Dětem, které ví, jak přecházet silnici, rozdávají drobné dárky, ale komentovat svoji práci příliš nechtějí.

- děti ve škole čeká i letos testování



- netýká se těch, kteří mají dvě dávky očkování



- při odmítnutí testování musí mít žáci stále roušku či respirátor, vyčleněné záchody a při jídle a pití být odděleno od spolužáků

To ředitelka školy Andrea Frolíková je sdílnější. Několikrát opakuje, že se na děti těšila a zatím prý neví o nikom, kdo by odmítal testování. Jediné, co jí snad trochu trápí, je vývoj epidemické situace. „Obavy z distanční výuky máme obrovské. Nejsme promoření, očkování máme, ale výskyt pořád je. Kdyby však mělo dojít ke karanténě, doufám, že bude třeba jen čtrnáctidenní a nebude plošné uzavírání škol,“ uvažuje nahlas.

Jiná situace ohledně testování bude zřejmě na ZŠ Kollárova. Ředitel Tomáš Zeman počítá s tím, že některé děti testované nebudou. „V rámci metodiky to možné je, učitelé na to byli připraveni a pokud děti přinesou žádost od rodičů, že nechtějí, aby byly testované, zůstane v roušce po celý den,“ říká ředitel a pokračuje: „Dnes budeme počítat, kolik takových žáků v rámci školy je a budeme řešit opatření jako vyhrazené záchody, jiný způsob stravování a podobně. Do této chvíle jsme nevěděli, kolik těch dětí bude, musíme na to reagovat až dnes odpoledne.“

S opatřeními, které nastanou ve chvíli, kdy dítě odmítne testování, ostře nesouhlasí. „U malých dětí by to mohlo vyvolat negativní reakce. Z pedagogického hlediska mi přijdou nevhodná, zavání to vyčleňováním dítěte nebo minimálně poukazováním, že toto dítě je trošku jiné a to nikdy není v kolektivu dobře,“ míní.

Přesto ale má prvního září dobrou náladu. „První školní den je skvělý už jen proto, že mohli přijít děti, mohli jsme přivítat rodiče s dětmi v první třídě, bylo to ve venkovních prostorech v atriu. Z mého pohledu to byl krásný den, který si děti zaslouží,“ rozplývá se.

Následuje zvonění, které oznamuje další vyučovací hodinu a tak se jdeme podívat mezi čtvrťáky. V jedné z nich kantorka dětem připomíná, že chodba není závodní dráha, že si na koberci mohou hrát, ale nesmí divočit a že když budou během školního roku potřebovat odejít, nestačí papírek, rodiče si je musí vyzvednout.

Vedle ve 4. C je nový žák, Filip, tak se paní učitelka domlouvá s dalšími kluky, aby se mu věnovali, chválí partu a případnou pomoc nabízí i sama. Následně zjišťuje, že se chlapec se dvěma dívkami už zná a tak se přeci jen nemusí v třídě cítit až tak cizí. Následně jdou děti ke skříňkám, kde se dozví, že skříňky budou přiděleny podle toho, jak budou samotné děti chtít. Ve čtvrté třídě se prostě už řeší, kdo s kým kamarádí a potvrzuje se to skříňkami vedle sebe.