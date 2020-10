Ve Žďáře se vydali ekologickou cestou. V poslední době se město zaměřilo na vodu, konkrétně na dešťovou kanalizaci. Tu nemělo dříve zmapovanou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

„Chtěli jsme vědět, kudy dešťová kanalizace vede. A v mnoha případech jsme ani netušili, že na některých místech je. Zjistili jsme také, že některé prameny byly svedeny do smíšené kanalizace. Prostě proto, že se to tak v šedesátých a sedmdesátých letech dělalo. My ale nechceme, aby dešťová voda končila svodem do smíšených kanalizací,“ vysvětlila místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.