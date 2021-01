Podle krajského hygienika Jiřího Kose se ale jedná pouze o statistiku, která nemusí mít s realitou v obci nic společného. „Není vyloučené, že se v těchto vesnicích někdo už koronavirem dávno nakazil, ani o tom neví, protože neměl žádné příznaky. Takže vycházíme pouze z čísel,“ konstatoval.

Jedno ale tyto obce podle hygienika společné mají. „Jedná se o hodně malé vesnice, kde nejsou sociální kontakty. Žijí tam hlavně důchodci, občas chalupáři. Lidé nejezdí do práce, není tam hospoda, není tam obchod. Takže jsou v podstatě v izolaci od okolí,“ vysvětlil hygienik.

Tuto teorii potvrdil například Jaroslav Slanař, starosta Sloupna na Havlíčkobrodsku, kde žije jen osmatřicet obyvatel. „Jsme maličká obec. Většina jsou důchodci, zbytek chalupáři. Ti, když přijedou na chatu, zdržují se doma a nikam nechodí. Navíc počasí nám přeje, aby se lidé nesrocovali. Ovšem je otázka, jak to bude vypadat v létě,“ poznamenal starosta. Podobné je to ve Vápovicích na Jihlavsku, kde žije jen o jednoho obyvatele méně.

Také Chýstovicím nedaleko Pacova na Pelhřimovsku paradoxně pomáhá fakt, že obec stárne. „Většina našich obyvatel je převážně důchodového věku, takže nikam moc nechodí. To si myslím, že sehrálo největší roli,“ přemítal starosta Jan Hunal. „Je však možné, že byl někdo bezpříznakový, nešel na testy a jen tak se to neprokázalo,“ dodal.

Obce bez nákazy



HAVLÍČKOBRODSKO: Slavětín, Sloupno



JIHLAVSKO: Řídelov, Vanůvek, Vápovice



PELHŘIMOVSKO: Chýstovice, Důl, Útěchovice



TŘEBÍČSKO: Kuroslepy



ŽĎÁRSKO: Račice

Podobné je to i v obci Kuroslepy na Třebíčsku. „Máme tady kolem šedesáti důchodců. Jsou zodpovědní, poctivě nosí roušku a zbytečně neriskují. To podle mě tu naši nulu hodně ovlivňuje,“ přidal se starosta obce Vladimír Bureš.

To v Řídelově u Telče na Jihlavsku vsadili na u svých obyvatel. „Třetina z nich je starších pětasedmdesáti let, což je riziková skupina, takže jsme jim zdůrazňovali, aby se chránili. Musím říci, že jsou velmi uvědomělí, dodržují, co mají, a neschází se,“ pochválil řídelovský starosta Radek Maryška.

Naopak podle starosty Slavětína na Havlíčkobrodsku Jiřího Stehna je informace o nulovém počtu nakažených u nich sice potěšující, ale asi neodpovídá pravdě.

„Myslím, že to tak ve skutečnosti není. U nás je kolem stovky lidí. Hodně z nich jsou důchodci, kteří se dneska bojí k doktorovi. Možná někteří už koronavirus měli, ale řekli si, že je to chřipka, a vyléčili se sami doma,“ konstatoval starosta.

Stejně to vidí i Otakar Pejša, starosta Útěchovic na Pelhřimovsku. „Je to jen statistika. Já sám jsem covid prodělal, takže těm číslům moc nevěřím. Pravda je, že u nás žijí hlavně důchodci, a ti nikam moc nechodí,“ dodal starosta vísky, kde bydlí dohromady asi sedmdesát lidí.