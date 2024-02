Přestože se zrovna nezávodí, má Vysočina Arena v Novém Městě co nabídnout. Fanoušci totiž mohou zblízka sledovat, jak jejich oblíbení sportovci trénují. V galerii se můžete podívat na fotografie i videa z příprav.

Vysočina Arena ve volný den při mistrovství světa v biatlonu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Když zrovna nejsou závody, mohou se lidé v okolí areálu šampionátu projít zadarmo. Toho využila také důchodkyně Jiřina Rychlá.

„Je tady úplně jiná atmosféra, než když jsou zaplněné tribuny. Ale stejně na člověka dýchne, jak velká událost mistrovství je. Vyšla jsem si na procházku, ať mám trochu v pohybu. Je radost sledovat, jak to biatlonistům jde,“ popsala žena s tím, že mezi biatlonisty slyšela například francouzštinu nebo němčinu.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Tu doplňuje její kamarádka Pavlína Holubová. „Nečekali jsme, že tu zrovna někoho takhle uvidíme. Spíš jsme si chtěli prohlédnout zblízka to, na co jindy není úplně čas. Sporty nás stále baví. Ačkoli se mu my samy nemůžeme věnovat. Líbí se nám, jak je to tu udělané,“ nastínila, co je také možné na domácím mistrovství světa v biatlonu vidět.