ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Vánoce, které se neúprosně blíží, provětrávají naše peněženky. Za kolik lidé letos dárky pod stromeček kupují? Podle průzkumu Žďárského deníku v ulicích okresního města lidé nejčastěji utrácejí za překvapení pro své blízké tři až pět tisíc korun.

Na vánočních nákupech. | Foto: Karel Dvořák

Těch bylo ve stovce respondentů více než polovina, konkrétně 53. Láska, nebo dar? „Druhou příčku“ obsadili lidé, kteří za dárky vydají osm až deset tisíc – z dotazované skupiny jich bylo 28.

„Špičku“ pomyslného žebříčku tvoří ti, kteří neváhají do dárků pod stromeček investovat deset až dvacet tisíc korun, někdy i více – 9 odpovědí. Naopak 10 z dotázaných uvedlo, že za dárky utratí méně než tři tisíce korun.

„Když na to mám, tak proč bych nekoupil něco dražšího. Peníze budou, ale my nebudeme,“ okomentoval předvánoční shon Petr Janíček ze Žďáru nad Sázavou. Utratit chce letos zhruba 20 tisíc korun.

„Dva tisíce. Více nemůžu, přišla jsem o práci,“ prozradila žena, která nechtěla zveřejnit své jméno ani bydliště. Podle analytiků lidé za vánoční dárky utrácejí rok od roku více.

„U nás je stále zažité rovnítko mezi drahým darem a mírou náklonnosti k určité osobě. Prostě dost lidí má dojem, že když své blízké nezahrne za každou cenu nákladnými dary, tak to bude vypadat, že je nemají dost rádi. Například rodiče si takto často „kupují“ své děti, aby se zbavili pocitu viny za to, že se jim málo věnují,“ upřesnila žďárská socioložka Petra Lesáková.

Před Vánocemi mají žně i letos společnosti a firmy, které nabízejí půjčky. „Stále více v kurzu je výpočetní technika. Dále LCD televizory a DVD rekordéry. Oblíbeným dárkem pro mladé budou MP4 přehrávače, notebooky či inovované mobilní telefony,“ poukázal obchodní ředitel Home Credit Martin Vetýška, na co si klienti nejčastěji půjčují.

Přijde exekutor

Úvěry na nákup zboží ale řada lidí nesplácí. Bohaté Vánoce tak v některých domácnostech končí po pár měsících návštěvou exekutora. „Na to, kolik lidé utratí za dárky, má samozřejmě vliv mzda. A ta se regionálně liší,“ uvedl sociolog Leoš Kučera.

„Na Žďársku se průměrná mzda pohybuje kolem osmnácti a půl tisíc korun hrubého, ale třeba v Praze je to šestadvacet tisíc. Je logické, že pokud byste položili stejnou otázku lidem na ulici v hlavním městě, najdete daleko více respondentů, kteří za dárky utratí více než deset tisíc korun,“ podokl Kučera.

Anketa: Kolik utratíte za vánoční dárky?

Eva Čtvrtková mateřská dovolená, 30 let Žďár nad Sázavou

Já utrácím za vánoční dárky zhruba každý rok stejně. Většinou se to pohybuje okolo dvou tisíc. Mám dítě, proto nakupuji hlavně hračky, a manželovi věci osobní potřeby.

Zdena Sádovská lisařka, 52 let Svratka

Vloni i letos utratím za Vánoce zhruba čtyři tisíce. Dárky nakupuji takové, aby se líbily a udělaly mým blízkým zároveň radost. Je to oblečení, spodní prádlo, boty, ale i různé maličkosti.

Jarmila Dolínková důchodkyně, 68 let Žďár nad Sázavou

Vánoční dárky řeším už několik let tak, že dám každému z rodiny určitou částku do obálky, a tím je to pro mě vyřešené. V dnešní době přece jen mají mladí jiné gusto než my dříve narození.

Jan Žák student, 19 let Počítky

Musím se přiznat, že letos dárky ještě nakoupené nemám. Vloni jsem utratil asi tisíc korun. Pro sestru vybírám kosmetiku, otec je kutil, takže kupuji nářadí, a také často knížky.