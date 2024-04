Šest nových, jasně zelených polohovacích lehátek je připraveno pro dárce krve v novoměstské nemocnici. Nákup lehátek vyšel na 187 tisíc korun. Zelenou barvu vybraly sestřičky, aby se odběrová místnost více oživila.

Dárci krve mají v novoměstské nemocnici nová zelená lehátka. | Foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Barvu nových lehátek pro odběrovou místnost transfúzní služby Nemocnice Nové Město na Moravě vybraly sestřičky.

„Vybraly jsme zelenou, aby místnost oživila. Červená barva nám připadala agresivní a modrá moc studená. Odběrový sál je otočený tak, že tam nesvítí moc sluníčko, chtělo to prostě oživit,“ vysvětlila Martina Vrbíková z oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby novoměstské nemocnice.

Nová lehátka pro dárce krve jsou polohovatelná. „Dají se například upravit do polohy křesla. A taky umožňují uložit dárce do Trendelenburgovy polohy v případě, že se mu udělá u odběru špatně. To se občas stává a v této poloze, kdy je pánev položena výše než hlava, je mu brzy lépe,“ říká Martina Vrbíková.

Novoměstská nemocnice má stálou dárcovskou základnu, přesto vítá i prvodárce.

