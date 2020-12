Jedním z kritiků připravovaného daňového balíčku je třeba starosta Pacova Lukáš Vlček. „Tak, jak je navržený, znamená, že nebude na žádné investice. Máme hodně plánů, jako jsou třeba stavby rybníků, modernizace prostoru kolem náměstí nebo průtah městem. Hrozí však, že na to nebudou peníze. Lidé budou samozřejmě naštvaní na nás, ale je to problém státu, který do toho populisticky zasáhne a hodí to na obce,“ rozhořčil se pacovský starosta.

Jak vzápětí dodal, na lidi by to mohlo mít i další dopad. „Možná jim zůstane o pár stovek v peněžence navíc, ale nepochybně vzroste inflace, poklesne dostupnost veřejných služeb a nebude se investovat,“ přemítal Vlček. „S propadem ekonomiky bychom si ještě nějak dokázali poradit, ale nesystémové a pro rozpočty obcí devastující návrhy opravdu nechápu,“ pokrčil rameny.

Podobný názor má i starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová. „Teď máme největší investiční období za posledních třicet let a všechny akce už jsou rozjeté. Jen se modlíme, abychom měli z čeho žít. Musíme splácet úvěry a nemůžeme je zastavit. Pokud nám půjdou daňové příjmy dolů, tak to bude skutečně náročné,“ konstatovala starostka.

Otevřený dopis

Odhadované ztráty



Havlíčkův Brod – 30 milionů

Humpolec – 20 milionů

Chotěboř – 12 milionů

Jihlava – 20 milionů

Okříšky – 5 milionů

Pacov – 15 milionů

Pelhřimov – 27 milionů

Třebíč – čekají

Větrný Jeníkov – 1 milion

Žďár nad Sázavou – 40 milionů

S chystanými změnami, které vláda zatím představila, proto nesouhlasí. „V červnu jsem jim psala otevřený dopis vládě. Nezměnilo se nic, naopak je ještě hůř. Nesnáším kroky, které se dělají na poslední chvíli. Dostáváme se do situace, kdy se dozvíme až v prosinci, co budeme mít od ledna na účtu. To je strašné. Všichni si sáhneme hlouběji do kapes, od občanů až po vládu, ale tímto způsobem se to nemůže dělat,“ upozornila Lisová.

V zásadě s nimi souhlasí také místostarosta Chotěboře David Šafránek. „Snižování daní podporuji, je to správné. Je však potřeba vidět celou situaci. Těžko si představit horší dobu pro takový krok. A navíc bez jasného plánu, kde se uspoří a jak se budou kompenzovat obce a kraje. Je to nezodpovědnost. Málo zaznívá, že zrušení superhrubé mzdy bylo původně naplánováno na konec roku 2014, ale předseda vlády Babiš ho zastavil,“ připomněl Šafránek.

To starosta Humpolce Karel Kratochvíl se na celou věc dívá o něco smířlivěji. „Zrušení superhrubé mzdy považuji za principiálně dobrý krok. Lidem zůstane více peněz, které se vrátí do ekonomiky. Mělo by však jít ruku v ruce se změnou systému rozpočtového určení daní tak, aby obce a kraje nespadly na nižší příjmy,“ podotkl Kratochvíl.

V Třebíči vyčkávají

V Třebíči v tuto chvíli vyčkávají, jak se situace vyvine. „Rozpočet na příští rok připravujeme střídmě, a to včetně rezerv. Zatím v něm neděláme žádné změny a čekáme, v jaké podobě poslanci toto téma nakonec schválí,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Jak sdělil Jan Tecl, starosta Havlíčkova Brodu, který je zároveň i senátor, mohla by nakonec situace být o dost mírnější. „Desátého prosince to budeme projednávat v Senátu a navrhneme určité kompenzace, které by měly výrazným způsobem snížit ten propad v rozpočtu obcí,“ prozradil Tecl.

Pokud tento návrh v horní komoře parlamentu projde, stačí už jen, aby ho schválila Poslanecká sněmovna. „Řekl bych, že by to pro ně mohlo být přijatelné. Premiér Babiš už hovořil o tom, že nějaké náhrady pro obce být musí. Doufám tedy, že to nebude tak hrozné, jak to na začátku vypadalo. Nicméně nechci to zakřiknout,“ uzavřel Tecl.

Osud daňového balíčku by mohl ovlivnit i prezident Miloš Zeman, který v úterý oznámil, že ho bude vetovat. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu.