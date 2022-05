V pondělí začaly opravy Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou. A to nejen místním pořádně komplikuje dopravu. „Do Žďáru jsem dříve jezdila ráda nakupovat. Dnes se mu kvůli kolonám raději vyhýbám,“ řekla k současné situaci ve městě Karolína Sáblíková. Doprava je řízena kyvadlově také na hlavním tahu u barokního mostu. „Uzavírka Jihlavské ulice bohužel současné komplikované dopravě ve Žďáře nepřidá, ale rekonstrukce hlavně na mostech je nutná vzhledem k jejich stavu,“ vysvětlila Blanka Sobolová, mluvčí městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Projekt se zdržel, a tím pádem nastal souběh s akcí Ředitelství silnic a dálnic. Město a kraj se přesto snaží, aby dopady na průběh dopravy co nejvíce zmírnily. „Podařilo se nám domluvit místo původně plánované kompletní uzávěry částečnou uzavírku na tři měsíce,“ řekla Sobolová. Náměstek hejtmana Miroslav Houška k tomu doplnil: „Dopravu řídí semafory tak, aby delší doba zelené barvy byla dána ze směru od města, aby se nepřetěžoval provoz.“

Zaměstnanci novoměstské nemocnice snadněji zaparkuji, mají pět míst navíc

Hotovo by mělo být do konce října. Ještě do září budou fungovat semafory, poté se silnice zcela uzavře. „Kraj v ulici provede opravy povrchu, podkladu a opravy železobetonových desek, které jsou nad přejezdy železničního koridoru a železniční vlečky,“ sdělil Houška.

Nové Město: vznikne společnost, která zaměstná znevýhodněné lidi. Budou prát

Práce probíhají zároveň s pracemi vodovodní infrastruktury města, což má na starosti Svaz vodovodů a kanalizací.

Stavba vyjde téměř na čtyřiatřicet milionů korun. Hlavním investorem je Kraj Vysočina, který zaplatí asi pětadvacet milionů.