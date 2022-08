To, že na táborech jsou děti naočkované, má i další dopady. „Současně tak chráníme děti, které být očkovány nemohou z důvodu kontraindikace. Očkování dostatečné většiny populace zabraňuje šíření nákazy vybraných nemocí a poskytuje tak ochranu i těm, kteří být očkováni nemohou zejména z vážných zdravotních důvodů. Čím vyšší je proočkovanost populace, tím lépe funguje kolektivní imunita,“ pokračovala Hodačová.

Podle Jany Ševčíkové, která v minulosti hledala dětského lékaře pro své dítě, může být důvod k nenaočkování menších dětí právě nedostatek lékařů. „A hlavně, dětským lékařem to nekončí. Dovedu si představit, že existují děti, u kterých by rodiče chtěli, aby byly naočkované, ale protože prostě lékaře sehnat nedokázaly, tak se neočkovaly. A později mohla přijít i rezignace, nebo neochota někoho shánět, protože situace je taková, jaká je,“ přidala svůj pohled.

Bakterie tetanu v hlíně

Ale důvod může být i zcela jednoduchý. „Neměli jsme u nás důvod se očkovat, nikdo z rodiny žádnou z těch nemocí, na které očkování je nikdy neměl. Pokud je dítě zdravé, důvod očkovat podle mě není. Teď s koronavirem se náš názor nezměnil,“ dodala také paní Jaroslava, která ale nechtěla uvést své příjmení.

Táborníci navíc pobývají v přírodě, kde přichází velmi často do styku s hlínou. „A v půdě naprosto běžně bývají bakterie tetanu. Ty se mohou i drobnějším povrchovým zraněním, například po říznutí do prstu, dostat do dětského organismu a způsobit život ohrožující nervové onemocnění tetanus. Povinné očkování proti tetanu je přitom v tuto chvíli jediná účinná metoda, která před tímto závažným onemocněním chrání,“ doplnila Hodačová. Na táborech se také v jednotkách případů začal objevovat Covid-19. V minulém týdnu se jednalo o dvě děti a dva vedoucí.

Všichni byli umístěni do izolace a následně odesláni domů. Na to, jak probíhaly tábory například v době, kdy čísla nakažených covidem byla mnohem vyšší, se již před časem ptal Deník ředitele jihlavského Domova dětí a mládeže Vilibalda Prokopa. „Zásadní je, že u pobytových táborů jsme striktně dali pravidlo, že ti, kteří na tábor jedou, žijí jen v komunitě a nestýkají se s veřejností. Probíhala zvýšená kontrola dětí a jejich zdravotního stavu, zvýšená dezinfekce prostor a co se týká příměstských táborů, snažili jsme se dodržovat aktuální platná nařízení. A musím říct, že si nevybavuji, že by nám někdo tato opatření rozporoval,“ řekl a přidal zároveň jednu další vzpomínku, „Volala mi jedna maminka, že jí škrábe v krku a radši nechá syna doma. Uvítal jsem, že je zodpovědná, až jsem si říkal, že přehnaně. Ale ona druhý den volala, že má koronavirus. Kdyby její syn na tábor odjel, museli bychom vše po prvním dni ukončit,“ svěřil se.

Během letošní sezony je nahlášeno na 280 táborů, na které je přihlášeno přes dvacet sedm tisíc dětí. Hygiena chce zkontrolovat na třicet procent z nich. Bylo také vydáno i obecné doporučení, zaměřeno na zdraví jednotlivých táborníků. „Je třeba věnovat pozornost kvalitě vody v koupacích plochách, s postupujícím létem začíná přibývat míst, kde se kvalita vody bude horšit. Děti by měly v době největšího horka omezit fyzické aktivity, a také kontrolovat pitný režim jednotlivých dětí. Často na něj zapomínají,“ uzavřela mluvčí hygieny Jana Böhmová.