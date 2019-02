Žďár nad Sázavou – Ještě v letošním roce dojde ke stavebním úpravám dvou žďárských křižovatek, a to tak, aby byly bezpečnější a provoz na nich plynulejší.

„Na křižovatce ulic Neumannova a Novoměstská dojde k vybudování odbočovacích pruhů a přechodu pro chodce,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement. V rozpočtu je na tento projekt vyčleněno 4,5 milionu korun, předběžně by stavební práce mohly proběhnout přes prázdniny. „Záleží samozřejmě na tom, jak bude zakázka vysoutěžena,“ poznamenal místostarosta.

Ulice Neumannova se rekonstruovala v roce 2015, a to až po odbočku do ulice Nezvalova. S úpravou zbytku včetně napojení na ulici Novoměstská, původně silnici I/19, se čekalo, až se komunikace dostane do správy města. Odvedením tranzitní dopravy z ulice Novoměstská, která je od konce roku 2015 směřována na přeložku „devatenáctky“, došlo sice k jejímu částečnému uvolnění, ale i tak tam zejména v dopravních špičkách řidiči popojíždějí v kolonách.

„Stačí pár větších aut za sebou, které jedou od Conventu, chtějí odbočit vlevo do Neumannovy ulice, a proti nim je kolona aut přijíždějící od Nového Města. Začne se to štosovat až po hřbitov, protož ne vždy se dají odbočující auta bezpečně předjet zprava. Při odbočování z Neumannovy vlevo k Novému Městu to není o moc lepší, tam by se odbočovací pruh také hodil,“ popsala Zdenka Fraňková ze Žďáru nad Sázavou.

Jednodušší má být ještě letos i průjezd křižovatkou ulic Vysocká, Wonkova a Studentská. „Počítá se s jejím zokruhováním, takže by vznikla miniokružní křižovatka. Letos by se křižovatka přeznačila, aby si na ni řidiči zvykli, a město by k tomu ještě nechalo vybudovat nový chodník od zastávky k ulici Studentská, aby lidé nemuseli chodit v blátě, a místa k přecházení. V příštím roce chce Kraj Vysočina opravovat ulici Vysocká, kdy by se práce dokončily,“ popsal Josef Klement. Na vyznačení křižovatky, nový chodník a místa k přecházení je v rozpočtu počítáno se 734 tisíci.