„Novoměstská nemocnice uvedla do provozu dva nové rodinné pokoje. Rodinné pokoje jsou speciálně upravené a jsou určené lidem, jejichž život se chýlí k závěru a kteří vyžadují tomuto stavu odpovídající paliativní péči,“ sdělila mluvčí novoměstského nemocničního zařízení Tamara Pecková.

První rodinný pokoj novoměstská nemocnice otevřela už v roce 2006, a to v rámci pilotního projektu Kraje Vysočina v Léčebně dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci. „Pacientům tam sloužil do roku 2011, kdy bylo toto zařízení uzavřeno, a veškerá následná péče byla přesunuta do nemocničního areálu. V posledních dvou letech bylo v rodinných pokojích hospitalizováno pětatřicet paliativních pacientů,“ vyčíslila Tamara Pecková.

Rodinné pokoje jsou v novoměstské nemocnici umístěny v prostorách oddělení dlouhodobě nemocných. „Pokoje mohou využít pacienti v konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Pacient v takovém pokoji může trávit poslední chvíle života společně se svými nejbližšími, a to po libovolně dlouhou dobu s možností přespání člena rodiny,“ popsala vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Kateřina Havlová.

„Nemůžeme nahradit domácí prostředí, ale rodinné pokoje jsou koncipovány tak, aby se v nich pacient cítil takříkajíc jako doma,“ dodala.

Pacientům v rodinných pokojích je poskytována nepřetržitá zdravotnická péče zajištěná lékařem a nelékařským zdravotnickým personálem . „Po domluvě je také možné využívat sociální, psychologickou a duchovní podporu poskytovanou odbornými pracovníky nemocnice,“ doplnila Tamara Pecková.