„Původní oznámení znělo, že nehoda se stala na 140,5 kilometru, protože nám nehodu oznamoval řidič jedoucí opačným směrem. Nehoda nakonec byla na 139,5 kilometru směr Praha. Střetla se zde tři vozidla - nákladní vozidlo – cisterna, osobní vozidlo Mercedes a nákladní vozidlo do 7,5 tuny,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vozovka ve směru na Prahu byla neprůjezdná, na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Na místě události zasahovala pozemní posádka z Velké Bíteše a vrtulník letecké záchranné služby z Jihlavy. Jednu osobu s podezřením na těžší zranění jsme letecky transportovali do Fakultní nemocnice Brno,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Nehoda byla na lince tísňového volání nahlášená po osmé hodině ranní. „Na místo události vyjeli profesionální hasiči ze stanice Velké Meziříčí. Při nehodě se zranila jedna osoba a skončila v péči zdravotníků. Hasiči provedli na havarovaných vozidlech protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili,“ vyjádřila se mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Nehoda si vyžádala středně těžké zranění spolujezdce z osobního vozidla, kterého vrtulník transportoval do zdravotnického zařízení v Brně. „Podle prvotního šetření policistů na místě jel řidič nákladního vozidla s hmotností do 7,5 tuny v pravém jízdním pruhu. Zřejmě z důvodu kolony, která se před ním vytvořila, přejížděl do levého jízdního pruhu, kde se střetl s osobním vozidlem Mercedes. Osobní vozidlo bylo následně odhozeno na cisternu,“ popsala Dana Čírtková.

Po nehodě se vytvořila osmikilometrová vytvořila kolona. „V 9.25 se podařilo havarovaná vozidla odstranit na krajnici a v místě obnovit provoz v levém i pravém jízdním pruhu. Další okolnosti nehody šetří policisté z dálničního oddělení Velký Beranov,“ uzavřela Dana Čírtková.