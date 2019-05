Dálnice D1 je po noční uzavírce u Velkého Meziříčí opět průjezdná

Velké Meziříčí - Dálnice D1 je mezi 141. a 146. kilometrem opět v obou směrech průjezdná. Skončila tam noční uzavírka kvůli pracím na demolici nadjezdu. Směr na Prahu však bude do 15. hodiny omezený do jednoho pruhu. Potvrdil to policejní mluvčí z Vysočiny David Linhart. Dodal, že noční uzavírku dálnice neprovázely komplikace.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

„Nestala se v místech omezení žádná nehoda a nevznikaly ani kolony," uvedl. Řidiči museli kvůli uzavírce objíždět úsek dálnice po krajských silnicích. D1 se uzavřela v sobotu v 19.00. Přípravné práce však omezily provoz na dálnici v sobotu už od 13.00. Automobily kvůli přípravě demolice jezdily ve směru na Brno dvěma pruhy a ve směru na Prahu jedním pruhem. Podobné omezení je spojené i s dokončováním prací do nedělních 15.00. Nadjezd byl postavený spolu s dálnicí v 70. letech minulého století. Jeho demolice souvisí s rekonstrukcí úseku dálnice mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí s mohutným mostem Vysočina, jehož mostovka je dlouhá 425 metrů a vede ve výšce 76 metrů. Přestavbu skoro šesti kilometrů D1 zajišťuje firma Metrostav, dokončit ji má do dubna 2021. Cena stavby je podle smlouvy 1,583 miliardy korun bez daně. Dálnice D1 bude v noci ze soboty na neděli u Velkého Meziříčí uzavřena Přečíst článek ›

Autor: ČTK