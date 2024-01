Na hřebík už pověsí korunu i plášť Jaromír Hlaváč. Ten byl jedním z králů, který se plavby zúčastnil. „Kromě zimy je to úžasné. Není žádná sranda hrát na kytaru, když člověk necítí prsty. Ale pro dobrou věc se to lehce vydrží. Navíc je na lidech vidět, že si cestu s bonusem užívají. Já jsem rád, že si tím ještě protáhneme vánoční čas. Ten byl tentokrát kratší, takže si všichni takový milý dozvuk zasloužíme. Pro nás je to zároveň poslední cesta tří králů. Pláště s korunami vytáhneme zase až za rok,“ přibližuje Hlaváč, který je součástí Svatojánských Broučků z Náměště nad Oslavou.

Tříkrálová plavba má na Dalešicích několikaletou tradici. Kapitán Milan Jahoda připomíná, že poprvé loď z Kramolína vyplula v roce 2012. „Za tu dobu jsme vynechali jediný ročník. A to kvůli covidu. Jinak jedeme nepřetržitě a akce si získává oblibu u lidí. Poprvé jsme tu měli jen šest cestujících. Byla to komorní plavba. Teď se na tři krále přišlo podívat přes šedesát zájemců,“ popisuje kapitán.

Jahoda vysvětluje, že cestující uvidí i samotnou vodní nádrž v jiném světle. „V současnosti chybí jen metr a půl, aby byla přehrada naplněná na maximum. Víc by to v zimě ani nebylo možné. V období Vánoc se nám stalo, že jsme museli lovit molo z vody. Ta ho úplně pohltila. A i když jsme ho zvedli, tak jsme ho za chvíli museli na hladinu dávat znovu. Teď už je to klidnější. My jsme na to za všechny ty roky zvyklí. Cestující si ale užijí zase trochu jiný pohled po okolí,“ dodává dalešický kapitán.

Zasněženou přírodu i oživení vánoční atmosféry si pochvalují Hanka Velínská a Jana Kouřílková. Do Dalešic přijeli spolu se svými manžely až z Brna. „Jsme tu vyloženě kvůli tříkrálové plavbě. Informace o ní jsme našli na internetu a řekli jsme si, že ji musíme absolvovat. Chtěli jsme si ještě prodloužit vánoční čas a zároveň nás těší, že jsme mohli přispět na Charitu. Naši muži okolí přehrady znají, protože sem jezdí rybařit. Ale takhle po přehradě plujeme poprvé. Chtěli bychom se sem všichni znovu vrátit,“ předesílají ženy z Brna.