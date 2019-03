Zvěřinová byla na krajské konferenci ČSSD jasnou kandidátkou, stejně jako její pelhřimovský kolega v Senátu Milan Štěch. „Kandidatura Dagmar Zvěřinové byla projednána v místních stranických článcích a okresní konferenci. Teď má být potvrzena pouze na krajské konferenci," informoval novopečený předseda krajského výkonného výboru ČSSD a krajský radní Petr Krčál.

Zvěřinovou nominovaly místní organizace žďárského okresu, okresní konference nominaci potvrdila. Podle vyjádření Krčála byla nominace Zvěřinové téměř jednoznačná. „Nebyly o ní žádné pochyby. O jiném kandidátovi se neuvažuje," uvedl Krčál. Dle jeho vyjádření splnila Zvěřinová všechny podmínky nominace, s kandidaturou musela souhlasit písemně.

„Ano, podepsala jsem kandidaturu, takže mám zájem," sdělila starostka a senátorka. Senátorkou je od roku 2008, na dvou židlích sedí od roku 2010, odkdy je ve Žďáře starostkou. Už předtím ovšem vykonávala také funkci místostarostky města.

Lze dvě takové funkce plnohodnotně stíhat? Přemýšlela starostka, že by se, pokud bude zvolena, věnovala už jenom Senátu, bez „starostování"? Podle svých slov ani tuto možnost neopomíjí. „To je také možná varianta, jistě. Potvrzuji ale názory kolegů ze Senátu, že je tam dobré mít praxi z komunální politiky, znát konkrétní situace takzvaně z terénu," poznamenala Zvěřinová.

Praxe na radnici

Podle ní jí praxe z radnice velmi pomáhá. „Stává se, že některá věc je dobře podaná politicky, vypadá schůdně, ale najednou zjistíte, že v terénu dělá úplné zmatky, že se to nedá aplikovat nebo se tříská s jiným zákonem. Musím říci, že pak jsou to často komunální, krajští politici, kteří řeknou my to takhle nechceme," nechala se slyšet senátorka Zvěřinová.

Zda by v případě obhájení postu senátorky kandidovala opět na starostku zatím Zvěřinová neřeší. „Ne že by se to nedalo zvládat. Na druhou stranu přibývají zkušenosti, ale i léta. Uvidíme, ještě je to pro mě otevřená věc. Chtěla bych kandidovat do zastupitelstva, asi i do rady, ale ostatní se opravdu teprve uvidí. Momentálně to není tématem dne," tvrdí Zvěřinová.