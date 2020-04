Opětovné spuštění modernizace dálnice D1 u Velkého Meziříčí a s tím související rozšíření Mostu Vysočina může znovu komplikovat dopravu ve městě. Vedení radnice ale doufá, že letošní nápor nebude tak velký jako minule.

Loni auta kvůli uzavření jízdních pruhů na dálnici sjížděla do města, a objížděla tak opravovaný úsek, na kterém se tvořily kolony. „V minulém roce byly značné dopravní komplikace i ve spojitosti s uzavřenou ulicí Třebíčskou. A to především v dopravních špičkách. Letos by měl být provoz uvolněnější, a to i proto, že oprava dálničního mostu bude tentokrát stabilně probíhat v režimu dva plus dva,“ vysvětlil starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.