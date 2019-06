Žďár nad Sázavou – Další čtyři investiční akce určené pro cyklisty naváží na stávající výstavbu nové cyklostezky, která spojí Pilskou nádrž s nedalekým Stržanovem, místní částí Žďáru nad Sázavou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Z tohoto důvodu je nyní, a to až do konce letních prázdnin, omezená doprava na frekventované komunikaci I/37, kterou nová cyklostezka prostřednictvím „tubusu“ zabudovaného pod silnicí bezpečně podejde, aby se cykloturisté bez problémů dostali na opačnou stranu rušné státní silnice. Poté přijde na řadu protilehlá polovina komunikace. V současné době se staví první polovina tubusu a doprava je svedená do jednoho jízdního pruhu a koordinována prostřednictvím přenosných semaforů.