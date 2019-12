„Připravuje je sestra Lenka Skryjová, vždycky dělá dorty s nejrůznějšími příchutěmi. V nabídce má až třicet druhů dortů. Letos, protože se Fler trh koná v adventním čase, nabídne těm, kteří do kavárničky zavítají, třeba i vánoční dorty, například skořicový. A také dnes hodně oblíbený Red velvet neboli červený samet. A naháče – dorty, na kterých se korpus nezakrývá marcipánem ani krémem,“ prozradila Iva Marttunen z pekárny U Slonků.

Někteří zákazníci už chodí na sladkosti cíleně. „Vždycky je to pěkné, když někdo přijde a řekne, že přišel hlavně na dort. A někteří už chodí i s krabičkami, aby si mohli odnést kousek dortu domů. V kavárničce dort ochutnají a pak si vezmou i s sebou,“ řekla Iva Marttunen.

Novoměstský Fler trh se koná dvakrát ročně – na jaře a na podzim. A pokaždé je jeho součástí i kavárnička. „Už se na to těšíme i my sami. Ale dorty nabízíme i v naší pekárně. Ne sice pravidelně, ale spíš tak, jak to stíháme,“ dodala Iva Marttunen.