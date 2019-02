Žďár nad Sázavou – O víkendu zmizí ze žďárské Žižkovy ulice čtyři městské domy. Ty jsou v havarijním stavu a město se k jejich demolici chystalo už několik let. Objekty ustoupí plánované rekonstrukci a rozšíření silnice I/19.

O víkendu budou čtyři městské domy v Žižkově ulici srovnány se zemí, pátý zůstane stát. | Foto: Deník/Lenka Mašová

„Předpokládáme, že demolice proběhne bez problémů v sobotu během odpoledních a večerních hodin. Tedy v době, kdy je dopravní situace v ulici nejklidnější. Určitá dopravní omezení tam samozřejmě nastanou, na místě se budou pohybovat nákladní auta, protože suť bude třeba odvážet,“ vyjádřila se žďárská starostka Dagmar Zvěřinová.

Bourání za miliony

„Firma si už sama zajistí, aby se do prostoru nedostaly nepovolané osoby,“ dodala starostka. Likvidace starých domů měla Žďárské vyjít asi na deset milionů, nakonec byla vysoutěžena cena 3,4 milionu korun. V demoličním pásmu se nacházejí budovy od bývalé hudební školy pod kinem až po lávku přes Sázavu.

Pátý, soukromý dům, který se Žďárským nepodařilo od jeho vlastníka vykoupit, zůstane na svém místě.„Na naše městské domy je demoliční výměr a jsou mimo jiné v takovém stavu, že by už nemusely vydržet další zimu – pokud by napadlo více sněhu, mohly by se pod jeho tíhou zhroutit,“ vysvětlila starostka Zvěřinová.

V současné době Ředitelství silnic a dálnic opravuje Brodskou ulici, ze které by měla oprava povrchu komunikace pokračovat do Žižkovy ulice. „Teď je vhodným okamžikem pro město, aby svoje rozpadající se objekty odstranilo,“ uvedla Dagmar Zvěřinová.

Debaty o zbourání starých domů v Žižkově ulici se už táhnou celé desetiletí. „Ale za celou tu dobu se nám s majitelem jednoho objektu, jenž však není v havarijním stavu, nepodařilo dohodnout na nějaké vhodné kompenzaci, respektive podmínkách odškodného. Takže tento dům v ulici zůstane stát,“ vyjádřil se první žďárský místostarosta Jaromír Brychta. „Nebourá se proto, aby se tam něco stavělo, v těch místech vznikne zelená plocha až k řece a později bude o něco rozšířena silnice,“ dodal Brychta.

Na rekonstrukci silnice I/19 směrem od nyní opravovaného úseku Brodské ulice do ulicie Žižkova k centru města, by mohlo podle vyjádření žďárské radnice dojít v příštím roce.„Ten zbývající dům plánovanému rozšíření silnice nepochybně trochu vadit bude, ale jako město to nemůžeme nijak ovlivnit,“ uvedla Zvěřinová.

V souvislosti se zbouráním čtyř domů se museli odsud přemístit jinam jejich dosavadní uživatelé. Centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum našlo nové prostory v budově bývalé umělecké školy pod žďárským kinem, což pro ně znamenalo i značně reprezentativnější prostory než ty, které skýtal zchátralý městský dům.„Jedná se o ideální lokalitu, na niž jsou naši klienti zvyklí. Je to blízko centra města a bydlí tam minimum lidí,“ sdělil vedoucí Spektra Josef Soukal.

O klubovnu, kde měli uloženy svoje rekvizity, díky demolici přišli i členové žďárské skupiny historického šermu Flamberg. „V této chvíli ještě náhradní klubovnu nemáme. Svoje věci jsme zatím zatím uložili v jednom skladišti a máme rozjednáno několik možností pronájmu vhodných prostor. Rozhodnuto ale dosud nic není,“ vyjádřil se hejtman Flambergu Jaromír Vyboštok.