Po dlouhém pobytu v nemocnici zemřel ve středu 17. března v souvislosti s onemocněním Covid-19, dlouholetý starosta Věcova na Žďársku Zdeněk Vraspír.

Starosta Zdeněk Vraspír. | Foto: Obec Věcov

V roce 1998 se stal starostou, od té doby vedl obec až do současnosti. Starosta Vraspír se o rozvoj obce staral do posledních chvil. Snažil se přilákat do takřka horské oblasti Vysočiny mladé lidi z měst, vedl boj i s bleskovými povodněmi.