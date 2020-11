Podle údajů hygieniků je aktuálně průměrný věk lidí, kteří s koronavirem zemřeli na Vysočině, devětasedmdesát let. Právě starší lidé patří mezi nejrizikovější skupiny obyvatel, které kvůli Covidu mohou zemřít.

„V pondělí jsem byla na čtyřech vyšetření v Praze. Bála jsem se tam jet, abych se nenakazila třeba v městské hromadné dopravě. Nakonec mě tam ale vzali příbuzní autem a přímo na místo mě pak v Praze dovezl vnuk, takže jsem to všechno absolvovala bez problému. Jinak ale radši moc nevycházím, v rychlosti si dojdu nakoupit, když potřebuju nebo se projdu za město. Už je mi čtyřiasedmdesát, tak mám strach,“ řekla Jana Míchalová z Kamenice nad Lipou.

Kolik lidí s koronavirem zemřelo na Vysočině



Jihlavsko: 23

Havlíčkobrodsko: 21

Pelhřimovsko: 24

Třebíčsko: 42

Žďársko: 24

Vysočina celkem: 134



Průměrný věk zemřelých je 79 let



Údaje jsou platné k 25. 10. 2020

Nejstarším člověkem, který na Vysočině skonal s koronavirem, byl šestadevadesátiletý muž ze Žďárska. Naopak nejmladší oběti Covidu bylo jednačtyřicet let. V tomto případě se také jednalo o muže ze Žďárska.

Ve věku od čtyřiceti do devětapadesáti let zemřelo v kraji s koronavirem devět lidí. Ukazují to data o zemřelých z Úřadu zdravotnických informací a statistiky a ministerstva zdravotnictví, která má Deník k dispozici.

„V tom byli třeba dva případy v souběhu s karcinomem. Byli to lidé, kteří byli před několika roky operovaní kvůli kardiovaskulárnímu onemocnění. Hendikep z operace se tam pravděpodobně nějak projevil. Byl tam i případ, který vypadal jako čistý Covid, ale zemřelá byla až chorobně obézní. Vždycky se to ještě s něčím sečte,“ sdělil Jiří Kos.

Sesbíraná data také ukazují, že koronavirus kosí především muže. „Může to souviset s tím, že je tam rizikový faktor hypertenze, a té je více u mužů ve vyšších věkových kategoriích, než u žen. Z toho bych ale zatím závěry nedělal,“ poznamenal krajský hygienik.

Pokud se lidé podívají na aktuální počty zemřelých na Vysočině, mohou se setkat se situací, že se liší data zveřejněná krajskými hygieniky a ministerstvem zdravotnictví. Například nejnovější údaje, k úterý 3. listopadu, jsou dle hygieniků 184 zemřelých a dle ministerstva 235 zemřelých. Přesto ani jedno z čísel není chybné, pouze sledují rozličná data. „V evidenci krajské hygienické stanice jsou zařazené případy s bydlištěm na území kraje,“ vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygieny Renata Ciupek.

V číslech ministerstva zdravotnictví jsou rovněž zahrnutá všechna úmrtí lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus, přičemž hlavní příčina jejich smrti nemusí nutně být potíže způsobené onemocněním Covid-19.