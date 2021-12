Sedmidenní incidence tam dosahuje téměř 1450 případů na sto tisíc obyvatel. „Nadále je nákaza šířena především komunitním přenosem, šíření je nejčastější v prostředí škol,“ potvrdila krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

V této souvislosti se Kraj Vysočina rozhodl využít armádních testovacích týmů, které nyní působí v odběrových stanech v Jihlavě a Havlíčkově Brodě pro testování na vybraných školách napříč krajem. Kraj také požádá armádu, aby mobilní týmy mohly vypomáhat s mobilními odběry v ostatních okresech Vysočiny. Do jakých škol by vojáci měli zamířit se Deníku nepodařilo zjistit, krajská hygienická stanice nezvedala telefon.

Situace na středních školách, které zřizuje přímo kraj, je vlastně obdobná. „Na většině středních škol, zřizovaných Krajem Vysočina, evidujeme určitý počet žáků v karanténě nebo izolaci, stejně tak mezi pedagogy. Situace se na jednotlivých školách mění tak rychle, že nelze říci, že by teď někde vymykala kontrole, nebo byla doslova nejhorší,“ informovala Neuwirthová.

S ní souhlasí i ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod Hynek Bouchal. „Tím, že jsme gymnázium, tak to u nás není tak hrozné, protože většina dětí je očkovaná. Stejně se ale situace mění poměrně často a i tady dochází k tomu, že se karantény točí často,“ vysvětlil Bouchal.

Zároveň podle ředitele brodského gymnázia dochází k jedné další věci. „Neočkovaným nemáme za zlé to, že se nenechali naočkovat. Za to jsou většinou zodpovědní jejich rodiče. Neřešíme ani absence. Ale ty děti se postupně vyčleňují z jednotlivých třídních kolektivů. Protože třeba nastoupí do jedné karantény, na tři dny přijdou do školy, ale potom musí nastoupit do druhé karantény,“ konstatoval Bouchal.