Monika Polanská Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

dělnice, Herálec

Co rozhodne boj o radnici, to záleží na kandidátech. Důležitým tématem by však mělo být budování naší obce.

Klikněte pro vyplnění ankety. Zdroj: Deník Co rozhodne volby ve vaší obci? Zapojte se do ankety Deníku

Co rozhodne volby ve vaší obci? Jaké bude stěžejní téma komunálních voleb právě u vás? Budeme rádi, když nám dáte vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas, nebo kliknutím na logo.