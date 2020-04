Velikonoce bez pašijové hry si snad žďárští obyvatelé už ani nedovedou představit. A přece bylo kvůli koronaviru toto divadelní představení, v němž rok co rok vystupovaly více než dvě stovky herců, zrušeno. Žďárský Libušín letos nepřivítá tisíce diváků a nepřipomene významné události ze života Ježíše Krista.

Velikonoční pašijová hra Co se stalo s Ježíšem. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Je to škoda, moc jsme se na to těšili. Bývá to úžasné představení, má to jedinečnou atmosféru. Pokaždé se jedem podívat, i když to máme trochu z ruky,“ pochválila tradiční pašije Jitka Nováková z Velkého Meziříčí.