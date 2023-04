Co se stalo s Ježíšem: pašijová hra přinese do Žďáru Velikonoce

Oblíbené pašijové představení s názvem Co se stalo s Ježíšem? se odehraje v úterý ve Žďáře nad Sázavou. Divadlo pod širým nebem se do okresního města vrací po tříleté odmlce, kterou způsobila nepřízeň počasí a koronavirová opatření. Ochotnické představení, které tradičně ohlašuje příchod velikonočních svátků, by měly jako obvykle sledovat tisíce diváků.

Pašijová hra se uskuteční v úterý 4. dubna od 20 hodin v přírodním areálu žďárské čtvrti Libušín. | Foto: Deník/Ondřej Švára