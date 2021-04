Omezit produkci komunálního odpadu na Vysočině, ještě více zlepšit třídění a především zamezit prudkému zdražování poplatků za odpad, které v následujících letech hrozí. To jsou cíle Integrovaného systému nakládání s odpady, který mnozí znají spíše pod zkratkou ISNOV. „Je to komplexní přístup k odpadovému hospodářství,“ uvedl krajský radní Lukáš Vlček.

Na Vysočině chtějí omezit produkci komunálního odpadu. | Foto: Deník/Martin Singr

Začátkem tohoto roku začal platit nový zákon o odpadech, který mimo jiné říká, že od roku 2030 by se mělo významně omezit skládkování. Na skládkách by v podstatě končil jen takový odpad, který nelze materiálově ani energeticky využít. „Na to ale prostředí České republiky, tedy ani Vysočiny, není připravené. Máme tak teď necelých deset let na to, abychom rozjeli nějaký ucelený krajský systém,“ sdělil Vlček.