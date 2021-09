Baron Jiří Chrislain Nádherný z Borutína pobýval na zámku v Moravci až do znárodnění majetku v roce 1946. „Místní tehdy vzpomínali, že odjel z Moravce jen s aktovkou v ruce,“ uzavřel Oldřich Uhlíř.

Život majiteli moraveckého pandství nakonec zachránilo předstírání duševní poruchy. Byl hospitalizovaný v psychiatrickém ústavu v Černovicích. „Nakonec byl zproštěn viny, ale musel nastoupit vojenskou službu ve wehrmachtu. Této povinnosti se však Nádherný vyhnul tím, že opustil zámek v Moravci a až do konce války se skrýval na různých místech v okolí. Ještě předtím předal moraveckému hostinskému Hermanovi veškeré palné zbraně ze zámku, který měl zajistit jejich předání partyzánům,“ nastínil Pavel Elbl.

Zatčení Jiřího Nádherného z Borutína se uskutečnilo v létě 1944. „Baron byl převezen do Jihlavy, kde ho gestapo, bez jakýchkoliv ohledů na jeho postavení, podrobilo tvrdému výslechu. Následoval další přesun do Kounicových kolejí v Brně. Gestapáci disponovali několika důkazy a zejména von Witzlebenovým dopisem, který k Nádhernému dorazil několik dní před výše uvedeným atentátem. Celé věci neprospěla ani skutečnost, že Nádherný opakovaně intervenoval za propuštění mnoha osob z okolí Moravce vyšetřovaných a vězněných gestapem,“ doplnil Pavel Elbl.

Neúspěšný atentát měl dopad i na majitele moraveckého panství. „Vyslýchalo ho v této souvislosti i gestapo,“ přidala další střípek do historické skládačky moravecká obyvatelka Božena Hladíková.

Zmíněný Claus Schenk von Stauffenberg se proslavil coby jeden z neúspěšných atentátníků na nejmocnějšího muže Třetí říše. Přestože operace Valkýra, jak zněl krycí název akce, neuspěla, Stauffenberg se tímto činem navždy zapsal do historie. „Tento muž se stal v roce 1944 jedním z nejvýznamnějších a nejzásadnějších protagonistů spiknutí německých důstojníků proti Adolfu Hitlerovi. Přiřadil se tak k nepočetné skupince příslušníků německého národa, kteří před věrností nacistickému Vůdci dali přednost hlasu svého svědomí a rozumu,“ konstatoval Pavel Elbl.

Druhá světová válka nedopadla na obyvatele Moravce takovou silou, jako tomu bylo na jiných místech. A to hlavně díky baronu Nádhernému, poslednímu majiteli moraveckého panství, který místní lidi chránil. Byl s Němci zadobře, říká starosta Moravce Oldřich Uhlíř.

