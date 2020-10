„Ti, co jsou z okrsku, kde zasedají v komisi, odvolí v nějaké volné chvíli,“ začal s vysvětlováním předseda volební komise v Novém Městě na Moravě Jaroslav Lempera.

O něco komplikovanější to mají voliči z jiných okrsků. „Ti si buď odběhnou, aby mohli odvolit nebo přijdou ráno o něco později. Až poté, co odvolí. Musíme se ale postupně prostřídat. Abychom to zvládli,“ pokračoval Lempera.